Lávka pro pěší nad Ašskou ulicí je na svém místě

„Konečně budu moct zase normálně chodit do práce.“ To je jedna z reakcí na profilu chebské radnice na sociálních sítích. Pisatelka reaguje na sobotní montáž lávky pro pěší přes frekventovanou Ašskou ulici. Usadit železnou konstrukci na místo trvalo stavbařům jen pár minut. Úplná uzavírka Ašské ulice ale trvala až do sobotního večera.

video: iDNES.tv