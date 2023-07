VIDEO: Lázeňské nádraží čeká rekonstrukce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lázeňské nádraží čeká rekonstrukce

Historickou nádražní budovu ve Františkových Lázních čeká rozsáhlá rekonstrukce. Začít by měla ještě v letošním roce a skončit do dvou let. Veškeré stavební práce budou pod dohledem památkářů.

video: iDNES.tv