Unikátní ledová stěna určená pro ledolezce vyrostla před Centrem Černý Most. Jde o unikát, který nemá v Česku obdoby. Reportér Matěj Smlsal nasadil mačky, vzal do ruky cepíny a pokusil se dosáhnout vrcholu. Bez pádů se to neobešlo.

video: Matěj Smlsal, Petr Fila, iDNES.tv