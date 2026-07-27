Legendární olomoucký U-klub ožívá
27. 7. 2026 16:04 Domácí
Jeden z nejznámějších studentských klubů v Olomouci, legendární U-klub, prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Univerzita Palackého (UP) jej chce vrátit studentům k užívání, zázemí by zde měly najít kapely, divadelní soubory, spolky i komunitní aktivity.
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