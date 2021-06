VIDEO: Uvnitř Legiovlaku je kovárna nebo šicí dílna Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Uvnitř Legiovlaku je kovárna nebo šicí dílna

Lékařský vagon, důstojnický vůz, vagon s malou kovárnou, šicí dílnou či s výzbrojí anebo poštovní vůz. To je Legiovlak. Projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku soupravy z období let 1918–1920, kdy se na transsibiřské magistrále v Rusku odehrávaly válečné operace československých legií. Legiovlak je k vidění nyní v Dačicích, a to od úterý 29. června.

video: iDNES.tv