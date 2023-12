VIDEO: Lékař v 91letech stále léčí pacienty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lékař v 91letech stále léčí pacienty

Říká se, že věk je jen číslo. A také to, že člověku je tolik let, na kolik se cítí. Emeritnímu primáři pelhřimovské interny Vladimíru Lemanovi je 91 let a pravděpodobně patří k nejstarším praktikujícím lékařům v zemi. Dvakrát do týdne stále ještě dochází léčit pacienty na oddělení dlouhodobě nemocných.

video: iDNES.tv