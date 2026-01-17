Lékaři z IKEM oživují mrtvá srdce pro transplantaci. Dárců bude víc
17. 1. 2026 12:52 Domácí
Pacienti, kterým může zachránit život jen nové srdce, mají nyní šanci, že se transplantace dočkají dříve. Lékaři z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) totiž mohou nově transplantovat i orgány, které dříve používat nemohli. Díky tomu přibude dárců. Průlom je v tom, že kardiochirurgové nyní odebírají i mrtvá srdce, která po krátkém čase znovu rozběhnou mimo tělo. Srdce oživí, napojí na krevní pumpu a převážejí sanitkou na operační sál v perfúzním přístroji, který lze přirovnat ke speciálnímu inkubátoru. Srdce v něm může fungovat i několik hodin. Před pár dny putovalo takové srdce stovky kilometrů na operační sál do Prahy, kde už čekal pacient. Jakmile se lékaři ujistili, že srdce od dárce je plně funkční a životaschopné, začali operovat.
02:24
Trailer k filmu Hamnet
Společnost17. 1. 2026 14:00
03:19
Zdeněk Hřib byl znovu zvolen předsedou Pirátů
Domácí17. 1. 2026 11:36
05:04
Bylo to dvanáct úspěšných let, loučil se Fiala na kongresu ODS
Domácí17. 1. 2026 11:10
01:33
Jakub Menšík ovládl turnaj v Aucklandu
Sport17. 1. 2026 10:36
00:50
Z prasátka udělali syna. Půltunový Hammy teď drží dietu
Zahraniční17. 1. 2026 10:24
01:12
Zanedbaný Kozlův žleb ve Zlíně se dočká proměny
Domácí17. 1. 2026 10:12
04:00
USA a Slovensko podepsaly dohodu o spolupráci v jaderné energetice
Zahraniční17. 1. 2026 9:40
00:50
Vrtulník vynesl z říčky Kamenice tuny dřeva
Domácí17. 1. 2026 8:42
02:07
Ve stínu Elvise? Pral jsem se s tím. Mám oblíbené konspirační teorie, říká zpěvák Machulda
Společnost17. 1. 2026 0:06
00:54
Peskov chválí evropské lídry, že chtějí dialog s Putinem
Zahraniční16. 1. 2026 20:24
00:57
Zimní pohroma na Ukrajině. Nefunguje už pořádně žádná elektrárna, školy zavírají
Zahraniční16. 1. 2026 19:10
00:27
Uvalíme cla na země, které nepodpoří můj plán převzít Grónsko, řekl Trump
Zahraniční16. 1. 2026 18:38
01:16
Svatý Petr se mění v závodní městečko
Domácí16. 1. 2026 18:28
00:50
Bulharsko čekají osmé volby za posledních pět let, vládnout nechtějí ani Turci
Zahraniční16. 1. 2026 17:16
01:26
Trailer na koncertní film s Elvisem Presleyem
Domácí16. 1. 2026 16:54
00:26
Řidič na D11 jel v protisměru
Krimi16. 1. 2026 16:50
00:23
Ve Ždáře využijí dešťovku ke splachování v komerčních prostorech
Domácí16. 1. 2026 16:44
00:25