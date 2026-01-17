Lékaři z IKEM oživují mrtvá srdce pro transplantaci. Dárců bude víc

Pacienti, kterým může zachránit život jen nové srdce, mají nyní šanci, že se transplantace dočkají dříve. Lékaři z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) totiž mohou nově transplantovat i orgány, které dříve používat nemohli. Díky tomu přibude dárců. Průlom je v tom, že kardiochirurgové nyní odebírají i mrtvá srdce, která po krátkém čase znovu rozběhnou mimo tělo. Srdce oživí, napojí na krevní pumpu a převážejí sanitkou na operační sál v perfúzním přístroji, který lze přirovnat ke speciálnímu inkubátoru. Srdce v něm může fungovat i několik hodin. Před pár dny putovalo takové srdce stovky kilometrů na operační sál do Prahy, kde už čekal pacient. Jakmile se lékaři ujistili, že srdce od dárce je plně funkční a životaschopné, začali operovat.
video: Institut klinické a experimentální medicíny Praha
