VIDEO: Za 15 minut Vám test v lékárně prozradí, jak je na tom Vaše paměť Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Za 15 minut Vám test v lékárně prozradí, jak je na tom Vaše paměť

Vybrané lékárny nabízejí možnost otestovat si paměť, zabere to zhruba 15 minut. Můžou tím to pomoci odhalit případné problémy, které by mohly souviset s Alzheimerovou nemocí a přivést tak pacienta k lékaři.

video: iDNES.cz