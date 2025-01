VIDEO: Bradáčová řekla, že bude chtít zúžit soustavu státních zastupitelství Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Budoucí Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová potvrdila, že je pro zúžení soustavy státních zastupitelství na tři stupně. Řekla to po jednání vlády, na které ve středu dorazila a na kterém ji členové kabinetu jednomyslně schválili jako nástupkyni Igora Stříže. Nastoupí do funkce na sedm let, ale až 1. dubna.

video: ČTK