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Lesy ČR poničily křížovou cestu u Chlumce, rozhněvaná starostka žádá nápravu

Domácí
Jedno ze 14 zastavení křížové cesty v Chlumci na Ústecku poničil podle radnice státní podnik Lesy ČR při těžbě dřeva. Na místě zůstaly i vylámané obrubníky na obecní cestě. Starostka města Veronika Srnková žádá nápravu, protože cestu na vrchol Horky lidé hodně využívají
video: Facebook / Město Chlumec
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