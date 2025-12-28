Otevřel lidem cestu do oblak. Příběh vývojáře leteckých simulátorů
28. 12. 2025 18:34 Domácí
Touha vznést se k nebi je v lidech odjakživa. Hlavu v oblacích měl už od dětství také Vojtěch Kuchař, i on chtěl být pilotem. Jeho cesta ovšem nabrala zcela nečekaný směr, který nakonec pomohl do oblak nejen jemu, ale i spoustě dalších snílků, kteří podlehli podmanivému kouzlu létání. Místo nebe si ovšem vybral garáž, právě tam totiž začal stavět svůj první letecký simulátor, byl to Boeing 737. Během následujících let přidal dalších pět kokpitů. Posledním v řadě je pavouka připomínající stroj, kterého jeho tvůrce - vývojář leteckých simulátorů ve firmě Buď Pilot - vybavil virtuální realitou. Oproti jiným je jeho centrum unikátní tím, že si své simulátory staví i programuje.
