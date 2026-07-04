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Letiště Plzeň-Líně čeká velká letecká budoucnost

Domácí
Letiště Plzeň-Líně čeká velká letecká budoucnost. LOM Praha převzal letiště do své správy v roce 2024. Od té doby se snaží letiště rozvíjet, aby mohlo rozšířit a zdokonalit služby.
video: iDNES.tv
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