VIDEO: Na letiště Václava Havla přiletěl speciál Airbus A320-214 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na letiště Václava Havla přiletěl speciál Airbus A320-214

Do Prahy dorazil na Zelený čtvrtek Airbus A320-214 německé letecké společnosti Sundair ve speciálním Katta macht Urlaub Livery. Na letiště Václava Havla přiletěl z Tel Avivu a po krátké zastávce odletěl do německého Kasselu. V únoru 2023 měla letecká společnost Sundair ve své flotile celkem 9 letadel, a to 5 letadel Airbus A320-200 a 4 letadla Airbus A319-100.

video: Jan Janský