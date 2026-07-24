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Letní filmová škola v Uherském Hradišti začíná, zaměří se na balkánské filmy

Domácí
Letní filmová škola v Uherském Hradišti začíná. Zaměří se na balkánské filmy a ocení Jiřího Lábuse a Annu Geislerovou.
video: iDNES.tv
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