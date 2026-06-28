Léto na Kristýně začalo
28. 6. 2026 8:20 Domácí
Do areálu Kristýna u Hrádku nad Nisou se místní i turisté vracejí kvůli čisté vodě, zázemí i postupnému modernizování místa. Návštěvníci si mohou například zapůjčit nová bílá šlapadla nebo využít uzamykatelných boxů na cennosti.
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