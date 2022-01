VIDEO: Spolek Žongleros Ansámbl představuje Transformaci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Spolek Žongleros Ansámbl představuje Transformaci

Před deseti roky vymýšlela parta kluků z Plzně, co dělat dál, když skončili s fotbalem. Neplánovali přibírat kila u televize, chtěli se hýbat. Tak podle Jiřího Misaře vznikl plzeňský spolek Žongleros Ansámbl, který tvoří autorská představení a umělecké projekty. „Rok 2021 byl jako jízda na horské dráze. Na začátku jsme byli na nule. Od června do října to byl mazec a teď je zase útlum,“ říká principál souboru.

video: Žongleros Ansámbl