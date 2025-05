VIDEO: Libeňský most na prahu nové éry, hlavní město zahájilo první část rekonstrukce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Libeňský most na prahu nové éry, hlavní město zahájilo první část rekonstrukce

Libeňský most vstoupil do nové éry. Začala stavba nosné konstrukce první nové části soumostí, konkrétně té nejblíže Palmovce, tedy mostu přes Voctářovu ulici. Začíná se budovat takzvaný inundační most a přemostění Štorchovy ulice. Stavba má hotové základy a může začít růst do výšky.

video: iDNES.tv