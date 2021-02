VIDEO: Liberecká restaurace měla otevřeno. Policie nezasáhla Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Liberecká restaurace Bílý Mlýn má přes zákaz v době koronaviru otevřeno pro hosty. Na jídlo tam chodí místní smetánka. Je večer, tma a na parkoviště před restaurací a penzionem Bílý mlýn v Liberci se sjíždí jedno luxusní auto s protekční espézetkou za druhým. BMW, audi, mercedesy, porsche nebo Range Rovery. Přijíždí další a další auta, taxíky. Všichni míří dovnitř domu, který zdánlivě vypadá potemnělý. Ve skutečnosti před chvílí personál restaurace zalepil všechna okna odrazovými fóliemi připomínajícími alobal, aby nebylo vidět dovnitř. Důkladně každé okno, každou skleněnou tabulku, růžek či škvíru. „Zavřel nás tam a ještě se ten ču..k baví s novinářema. Kdyby tam neměl jídlo za dvě stovky, ale vysoký ceny, tak tam nechodí všichni a je klid.“ Martin Kulhánek developer Uvnitř se koná večírek vlivných libereckých podnikatelů, sportovců, zákulisních hráčů. Ti všichni sem běžně chodí i přes den. Restaurace navzdory nejpřísnějším opatřením normálně funguje – usadíte se ke stolu, obslouží vás a zkasírují. Denně je tu plno, bez rezervace si nesednete. Platí tu jednoduché pravidlo: kdyby se někdo ptal, jste hoteloví hosté ubytovaní v jednom z šesti pokojů. Nepropustnou fólii v oknech klasická baterka neprosvítí. Poradil si s ní pouze policejní halogen. Policie se snaží nahlédnout do penzionu pomocí baterek. Policisté před Bílým mlýnem museli zůstat venku a do oken svítit baterkami. Na parkovišti dál stála auta místních vlivných podnikatelů. Policisté zůstali venku. Bílý mlýn byl v pátek večer plný hostů. Policistům však nikdo neotevřel, tak po čase zase odjeli. 16 fotografií Reportéři MF DNES zmapovali fungování restaurace, která obchází vládní nařízení, i večírek vlivných v pátek v noci. Přivolali i policii, která však nijak nezasáhla – policistům nikdo neotevřel, ti jen bezradně chodili okolo domu, a než vůbec přijeli, část lidí z domu urychleně odjela, ostatní se přesunuli do zadních místností a ztichli.

