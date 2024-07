VIDEO: Liberec bude mít do roku 2033 Central Station Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Liberec bude mít do roku 2033 Central Station

13:59 Perex: Vymodlené rychlejší spojení mezi Libercem a Prahou a společný terminál pro autobusovou i vlakovou dopravu v Liberci. Rozsáhlý projekt s těmito cíli by se měl rozjet do konce tohoto desetiletí. Kompletně hotovo by mohlo být v roce 2033.

video: SŽ