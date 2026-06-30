Liberec zdobí nový fotopoint s výhledem na Ještěd
30. 6. 2026 16:06 Domácí
Byl to povinný školní úkol. Jeho návrh kruhové konstrukce s červeným srdcem nakonec stojí na kopci v areálu Vesec v Liberci. Student třetího ročníku Střední školy Kateřinky v Liberci Aleš Vlček vymyslel fotopoint s výhledem na Ještěd. Město jeho návrh vybralo ze čtyř desítek studentských prací.
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Liberec zdobí nový fotopoint s výhledem na Ještěd
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