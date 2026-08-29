Liberečany udivila obří parkovací místa
29. 8. 2026 8:28 Domácí
Od některých rozhořčených Liberečanů zaznívá kritika naddimenzovaných parkovacích míst před Severočeským muzeem. Pro jedno běžné auto jsou až moc velká, dvě se ale do vymezeného prostoru nevejdou. Liberecká radnice se brání, že velkorysý prostor pro jednotlivé automobily v nedávno zrekonstruované Vítězné ulici může zmenšit. Podle primátora nahrávají méně zkušeným řidičům.
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