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Liberecký kraj připravuje rekonstrukci Ještědu

Domácí
Co vydrží legendární Ještěd? Odborníci tak už zjišťují, v jakém stavu je ikonický plášť. Ten musí odolávat sněhu, větru i dalším náročným horským podmínkám. Získané informace pomohou Libereckému kraji při další přípravě rekonstrukce.
video: Liberecký kraj
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