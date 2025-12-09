Libišanský vánoční dům je symbolem regionu

V Libišanech na Pardubicku opět září dům, který se za poslední roky stal symbolem vánoční atmosféry pro celý region. Manželé Hlouškovi svou každoročně vymazlenou výzdobu posunuli zase o level výš a návštěvníci se tak mohou radovat z dalších novinek. Dělají to s láskou a jakoukoliv komerci rázně odmítají. Pro některé návštěvníky je totiž jejich výzdoba tím posledním zážitkem.
