Padlé vysílače Liblice mají pietní místo a jdou na dračku
20. 10. 2026 0:06 Domácí
Obří pokroucené konstrukce ležící na poli lákají desítky zvědavců. Z vysílače Liblice už mnoho nezbývá. Co nerozřeže likvidační firma, odnesou nenechavci na památku. Pole kolem torza stavby je prošpikováno ocelovými lany, které se kroutí jako hadi. Vlastně to celé vypadá dost apokalypticky.
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Padlé vysílače Liblice mají pietní místo a jdou na dračku
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