Lidé budou platit 15 procent z hrubé mzdy, důchodci dostanou navíc 5 tisíc

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš a lídr ČSSD, ministr vnitra Jan Hamáček představují výsledek jednání vládní koalice o tom, jak by podle ní nově lidé měli platit daně a o kolik si přilepší důchodci. „Není to žádná korupce, žádný úplatek, nemá to nic společného s volbami,“ prohlásil Babiš. „Budeme se muset dočasně zadlužit,“ řekl předseda vlády.

video: ČTK