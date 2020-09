VIDEO: Lidé se budou elektronicky nahlašovat při návratu z rizikové ciziny, oznámil Vojtěch Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lidé se budou elektronicky nahlašovat při návratu z rizikové ciziny, oznámil Vojtěch

Od příštího pondělí by měl být spuštěn elektronický formulář pro příjezdy z rizikových zemí do České republiky. Z Evropské unie se to týká Španělska včetně Kanárských ostrovů. Po návratu je nutná karanténa či negativní test na onemocnění covid-19, řekl v pondělí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

video: ČTK