Lidé na Šumpersku uklízí po velké vodě

Povodně už okolo říčky Bělé zažili víckrát – a stejně je zase překvapila. Změnila koryto a zase si to namířila skrz domy. Jenomže tentokrát to bylo mnohem horší. V sedmadevadesátém se vzchopili a své domy opravili. Teď si nejsou jistí, jestli to dokážou.

video: iDNES.tv