Lidé nechtějí megalomanský park u rybníka

Do podoby plánované revitalizace Horního rybníka ve Žďáře nad Sázavou promluvili lidé a ochranáři. Nedávno zveřejněná studie totiž vyvolala řadu připomínek. Podle kritiků je megalomanská. Další poukazují na to, že rybník nebude mít čistou vodu ani poté, co se odbagrují sedimenty a přestanou se zde chovat ryby.

video: iDNES.tv