„Jsou otvírány další prioritní skupiny, přihlásilo se nám necelých 10 tisíc vysokoškolských učitelů. U nich byl jeden z těch kódů z jedné univerzity zneužit, takže jsme kód vyměnili a pokračuje se v očkování,“ řekl ministr zdravotnictví. Podle něj by lidé také neměli reagovat na různé inzeráty s prodejem kódů. U očkování by se mělo projevit, jestli do prioritní skupiny dotyčný skutečně patří.

video: ČTK