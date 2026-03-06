Lidé odevzdávají zbraně z druhé světové války i z 19. století

Od začátku ledna do konce února Jihočeši přinesli na policii při zbraňové amnestii přes 150 zbraní a ocitli se tak na pomyslném třetím místě mezi kraji v České republice. Nechyběly ani raritní kousky včetně karabiny Volkssturmu VG45, jejíž cena se pohybuje kolem milionu korun.
