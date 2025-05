VIDEO: Lidé přikrmovali čapí mláďata, ochranáři je proto z komína odebrali Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lidé přikrmovali čapí mláďata, ochranáři je proto z komína odebrali

Tři dvoudenní mláďata čápa bílého a jedno ještě nevylíhnuté vejce odebrali ornitologové z hnízda na komíně pivovaru v Rychnově nad Kněžnou. Předají je do hnízda adoptivních rodičů. Čapí pár v Rychnově se rozpadl a sama samice by mláďata nedokázala uživit. Navíc se zjistilo, že čápi zřejmě přikrmovali lidé. NEW

video: ČSOP Jaro Jaroměř