Lidé protestují proti zrušení letiště v Líních kvůli výstavbě továrny

Stovky lidí z celého Česka protestují proti zvažovanému bourání záložního armádního letiště v Líních u Plzně. Jsou proti zrušení fungujícího letiště, které by mělo ustoupit továrně Volkswagenu na baterie do elektromobilů. Letadla kvůli počasí dnes do Líní nepřilétla.

video: iDNES.tv