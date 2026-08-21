Lidé si u rozhlasu připomínali srpnovou okupaci. Hanba, vyslechl si Okamura
21. 8. 2026 12:12 Domácí
Česko si v pátek připomíná 58 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy. U budovy Českého rozhlasu v Praze začal kolem jedenácté hodiny pietní akt za účasti prezidenta Petra Pavla a dalších ústavních činitelů.
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Lidé si u rozhlasu připomínali srpnovou okupaci. Hanba, vyslechl si Okamura
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