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Lidé si u rozhlasu připomínali srpnovou okupaci. Hanba, vyslechl si Okamura

Domácí
Česko si v pátek připomíná 58 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy. U budovy Českého rozhlasu v Praze začal kolem jedenácté hodiny pietní akt za účasti prezidenta Petra Pavla a dalších ústavních činitelů.
video: ČTK
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