Lidem z domu v Oblé ulici v Brně zatéká do bytů kvůli opravě střechy
16. 9. 2025 9:00 Domácí
Obyvatelům bytového domu v brněnské Oblé ulici v posledních týdnech zatéká do bytů kvůli opravě střechy. Stavební firma ji nedostatečně zabezpečila a voda tak v bytech ničí nábytek i elektroinstalaci. Majitelé bytů tvrdí, že s nimi zástupci firmy komunikují nedostatečně a problém neřeší. Obrátili se i na policii a stavební úřad, zatím bez výsledku.
00:43
