Lidem z domu v Oblé ulici v Brně zatéká do bytů kvůli opravě střechy

Domácí
Obyvatelům bytového domu v brněnské Oblé ulici v posledních týdnech zatéká do bytů kvůli opravě střechy. Stavební firma ji nedostatečně zabezpečila a voda tak v bytech ničí nábytek i elektroinstalaci. Majitelé bytů tvrdí, že s nimi zástupci firmy komunikují nedostatečně a problém neřeší. Obrátili se i na policii a stavební úřad, zatím bez výsledku.
video: majitelka bytu
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:43

Vinaři se sjeli na Slavnosti vína do Uherského Hradiště
Domácí
16. 9. 2025 9:10
00:17

Lidem z domu v Oblé ulici v Brně zatéká do bytů kvůli opravě střechy
Domácí
16. 9. 2025 9:00
01:38

V Grónsku začalo velké vojenské cvičení NATO bez USA
Zahraniční
16. 9. 2025 8:46
00:31

Izrael chce obsadit Gazu a zničit Hamás
Zahraniční
16. 9. 2025 7:36
00:44

Trump poslal Národní gardu i do Memphisu
Zahraniční
16. 9. 2025 7:26
00:47

Na Litoměřicku našli hrob germánského bojovníka
Domácí
16. 9. 2025 6:40
00:56

Muž se ke štíhlejšímu já proběhal, zhubl na polovinu váhy
Lifestyle
16. 9. 2025 0:06
03:01

Estetické zbraně podzimu: Lososí sperma, odstranění hyperpigmentace a vyšetření znamének
Lifestyle
16. 9. 2025 0:06
02:34

Těším se, až u dcery přejdeme od žvatlání k artikulovanému projevu, říká Honza Dědek
Společnost
16. 9. 2025 0:06
01:02

Babiše už ne! skandovala mládež v Jihlavě
Domácí
15. 9. 2025 20:02
31:48

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér
Rozstřel
15. 9. 2025 19:00
03:51

Vyzvedli korunovační klenoty, ale jeden z důležitých klíčníků však nečekaně chyběl
Domácí
15. 9. 2025 18:16
01:15

Z Pásma Gazy chce udělat místo, kde nelze žít, obvinil katarský emír Izrael
Zahraniční
15. 9. 2025 18:14
01:47

Znojmo opět pohltilo historické vinobraní
Domácí
15. 9. 2025 17:32
00:56

Táhni na Západ, křičeli lidé na Fialu
Domácí
15. 9. 2025 17:24
00:34

Kvůli nemoci vypadá žena jako postava ze sci-fi filmu
Lifestyle
15. 9. 2025 16:08
00:32

Soud projednává pašování drog a léků do věznic
Krimi
15. 9. 2025 15:50
01:26

V toxické psychóze pořezal taxikáře na krku střepem. Myslel jsem, že mě chtějí zabít, hájí se mladík
Krimi
15. 9. 2025 15:40
01:41

Povodeň jim vzala vše. Žijeme tady a teď, dům po pradědovi opravíme, věří manželé
Domácí
15. 9. 2025 15:40
01:31

Obžalovaný se v jednací síni napadenému omlouval
Krimi
15. 9. 2025 15:40

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.