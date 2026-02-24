Lidi popudilo kácení u katedrály
24. 2. 2026
Na Dómském pahorku v Litoměřicích začala rozsáhlá proměna prostoru. Z náměstí před katedrálou svatého Štěpána i z dosud nepřístupné biskupské zahrady se má stát moderní park. V rámci revitalizace se kácí část stromů, což mezi některými lidmi vzbudilo vlnu odporu. Podle biskupství jde o nemocné či nebezpečné kusy. V budoucnu je nahradí nové dřeviny.
