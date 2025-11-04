Lidi z teplických Trnovan trápí prostituce

Obyvatele teplické části Trnovany trápí prostituce přímo před jejich domy. Občasné příjezdy policejních hlídek situaci neřeší. Místní se obrátili na vedení města, protože jim po letech už dochází síly. Odhozené prezervativy, gumové rukavice a další nepořádek jsou tu na denním pořádku. A prostituce místním zasahuje do života i jinak.
