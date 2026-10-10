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Lídři komentují výsledky komunálních voleb v Brně

Domácí | Volby 2026
Lídři politických stran komentují výsledky komunálních voleb 2026 v Brně. Nejvíce hlasů v Brně získala koalice Lidovců a Starostů v čele s Jakubem Hruškou (KDU-ČSL), který pro sebe chce post primátora. Neuspěla naopak jednička kandidátky ODS a TOP 09 Kamila Zlatušková.
video: iDNES.tv
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