Robotické ruce pro sedmiletou Lili

Sedmiletá Lili se narodila bez obou ručiček. Na levé straně má místo ruky prstík, o kterém její maminka říká, že je to prsteníček, na který jí jednou její manžel navlékne snubní prstýnek. Kde chybí ruce, pomáhá si Lili nohama. Tím ale přetěžuje záda, se kterými už musela podstoupit operaci skoliózy. Výraznou úlevu by jí daly robotické ruce, které by se při poctivé rehabilitaci mohla naučit ovládat téměř jako své vlastní. Její případ je natolik specifický, že si s ním ani úhradová vyhláška zdravotní pojišťovny nedokáže poradit. Na nové ručičky přitom její rodiče potřebují jeden a půl miliónu korun. Sami by tolik peněz nikdy dohromady nedali. Pomoci by mohla vánoční sbírka, do které se můžete zapojit i vy.

video: iDNES.tv