Lili se učí se speciálními protézami jezdit na tříkolce

Pomocí signálů ze svalů bude Lili v budoucnu robotické ruce ovládat. Vyžaduje to ale velký cvik, a tak Lili čeká ještě spousta dřiny. „Je to běh na dlouhou trať, ale nakonec to zvládneme,“ věří protetik. Do Ottobocku za ním a jeho kolegy jezdí Lili s rodiči zhruba jednou měsíčně.

video: Ottobock