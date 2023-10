VIDEO: Lipavský chce velvyslance v Rusku. Je to v zájmu České republiky, říká Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Je to jako kdybyste měli fotbalový mančaft bez kapitána. Je to něco, co předpokládá i Vídeňská úmluva o diplomatických vztazích," komentoval ministr zahraničí Jan Lipavský svůj názor, že by ČR měla mít v Rusku i nadále svého velvyslance. "Je to v zájmu České republiky," prohlásil.

video: ČTK