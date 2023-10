VIDEO: Lipavský: Mezi obětmi útoků palestinských radikálů v Izraeli nejsou čeští občané Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mezi oběťmi v Izraeli nejsou čeští občané, uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský z Pirátů. Hamás je náš společný nepřítel, Izrael má právo se bránit, řekl před cestou do Ománu. Zároveň uvedl, že lidé by před cestou do této oblasti měli používat selský rozum a vždyť zvážit, zda je cesta pro ně bezpečná.

video: iDNES.tv