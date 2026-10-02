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Lipnu dál mizí voda. Venku je i staré nádraží

Domácí
Vodní nádrž Lipno stále ztrácí vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci se už voda téměř vrátila do starého koryta řeky Vltavy.
video: iDNES.tv
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