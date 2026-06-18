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Lišov bude po starostovi vymáhat necelé dva miliony korun

Domácí
Starosta Lišova na Českobudějovicku Pavel Dvořák měl pro město vypracovat čtyři projektové dokumentace. Dvě však dodal se zpožděním a dvě nekompletní. Město po něm nyní bude vymáhat 1,7 milionu korun jako pokutu za porušení smlouvy. Jeho předchůdce mluví o fatálním selhání, Dvořák se bude soudně bránit proti výši sankce.
video: iDNES.tv
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