Litoměřice mají druhou školu bez bariér

Po pěti letech příprav a hledání finančního zabezpečení konečně základní škola Boženy Němcové v Litoměřicích uvedla do provozu nový bezbariérový výtah. Umístit moderní technologii do více než sto let staré budovy nebylo jednoduché. Nakonec se jako nejlepší místo ukázal vnitřní trakt dvorní trakt, do kterého prosklený výtah dobře zapadl.

video: iDNES.tv