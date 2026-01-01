Galerie originálním způsobem ukazuje život Romů
1. 1. 2026 8:50 Domácí
Monumentální obrazy ze skleněné drtě i nevšední dřevěné plastiky, které osobitým způsobem reflektují svět Romů, představuje nová výstava litoměřické galerie nazvaná Rudolf Dzurko: Jako celej život. Instalace připomíná Dzurka jako umělce, jehož výtvarný jazyk vznikal z experimentu, intuice a z vnitřní potřeby sdílet svou životní zkušenost.
00:29
