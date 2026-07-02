Litvínov chce koupit hotel spojený s dotační kauzou
2. 7. 2026 8:50 Domácí
Radnice v Litvínově chce koupit hotel Lázeňský vrch, který propadl státu z trestné činnosti. Koupi objektu projednali na svém posledním zasedání zastupitelé. Radnice je ochotná za někdejší tříhvězdičkový hotel zaplatit maximálně 40 milionů korun. Suma vychází z odhadní ceny.
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Litvínov chce koupit hotel spojený s dotační kauzou
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