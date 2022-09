VIDEO: České LNG začalo Nizozemska proudit do plynárenské soustavy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

České LNG začalo Nizozemska proudit do plynárenské soustavy

Tanker s první dodávkou zkapalněného zemního plynu pro Českou republiku dokončil přečerpávání LNG do terminálu v nizozemském přístavu Eemshaven. Nyní se LNG přeměňuje zpět do plynného skupenství. Plyn už také začal proudit z terminálu do plynárenské soustavy.

video: ČEZ a.s.