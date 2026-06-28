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Lomnice na Brněnsku se díky řadě památek opakovaně pyšní titulem historického města roku

Domácí
Lomnice ležící asi šest kilometrů severně od Tišnova na Brněnsku nepatří k příliš známým návštěvnickým cílům na turisty vyhledávané jižní Moravě. I přesto se tento městys se zhruba 1 500 obyvateli už počtvrté v řadě pyšní krajským titulem historického města roku a dostal se do celostátního finále soutěže Historické město roku.
video: iDNES.tv
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