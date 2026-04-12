V Londýně zatkli 523 lidí. Demonstrovali za zakázanou organizaci Palestine Action
12. 4. 2026 8:46 Domácí
Londýnská policie v sobotu zatkla 523 lidí na demonstraci na podporu propalestinské organizace Palestine Action. Policie na síti X uvedla, že lidé byli zatčeni kvůli projevené podpoře zakázané organizace. Akce na londýnském Trafalgarském náměstí byla první od únorového rozhodnutí vrchního soudu, že předchozí zákaz uskupení na základě jeho označení za teroristické je nezákonný.
