Louny koupí kostel v Brlohu, zaplatí za něj tři tisíce

Domácí
Radnice v Lounech koupí kostel sv. Havla, gotickou památku ze 14. století, která se nachází v městské části Brloh. Za zchátralou stavbu zaplatí pouze tři tisíce korun, předchozím majitelem byl zkrachovalý spolek Omnium. Náklady na opravu a záchranu zdevastované památky jsou však mnohem vyšší, odhadují se na desítky milionů korun.
